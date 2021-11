ANALYSE-FLASH: Kepler Cheuvreux belässt Gea Group auf 'Buy' - Ziel 50 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Gea auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Anlagenbauer habe im dritten Quartal stark abgeschnitten, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Kosten und Lieferengpässe seien unter Kontrolle./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben