ANALYSE-FLASH: Kepler Cheuvreux belässt Kion auf 'Buy' - Ziel 109 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Kion nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 109 Euro belassen. Der Auftragseingang des Gabelstapler-Herstellers sei deutlich höher als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben