ANALYSE-FLASH: Kepler Cheuvreux belässt Software AG auf 'Buy' - Ziel 34 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Software AG nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Das erste Quartal sei solide gewesen, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings habe das Flaggschiff des Geschäfts mit Integrationssoftware (DBP) die Erwartungen verfehlt. Die Pandemie des Coronavirus könnte größere Investitionen in IT belastet haben./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

