ANALYSE-FLASH: Kepler Cheuvreux hebt Covestro auf 'Buy' - Ziel hoch auf 54 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Covestro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 41 auf 54 Euro angehoben. Der Kunststoffkonzern habe in der Corona-Krise das Schlimmste hinter sich, schrieb Analyst Christian Faitz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Preise für Polyurethane und Polycarbonate erholten sich, wie die Erhöhung des Jahresgewinnausblicks durch den Konzern zeige./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2020 / 12:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2020 / 04:49 / GMT

