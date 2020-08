ANALYSE-FLASH: Kepler Cheuvreux hebt Sartorius auf 'Hold' und Ziel auf 325 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Sartorius nach Quartalszahlen von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 175 auf 325 Euro angehoben. Die Geschäftsdynamik des Laborausrüsters dürfte auch noch im kommenden Jahr stark sein, schrieb Analyst Oliver Reinberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies lasse Raum für steigende Konsensschätzungen./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

