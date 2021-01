ANALYSE-FLASH: Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Fielmann auf 78 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Fielmann von 76 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Craig Abbott lobte in einer am Montag vorliegenden Studie die attraktive Übernahme in Spanien zu einem vernünftigen Preis. Dies sei der nächste Schritt in den Wachstumsambitionen bis 2025./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben