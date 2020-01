ANALYSE-FLASH: Kepler Cheuvreux senkt Cewe auf 'Hold' - Ziel hoch auf 107 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Cewe von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 95 auf 107 Euro angehoben. Nach der Kursrally in Reaktion auf die Zahlen zum dritten Quartal sei die Aktie des Fotodienstleisters nun fair bewertet, wurde das neue Anlagevotum in einer am Dienstag vorliegenden Studie des Instituts begründet./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben