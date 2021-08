ANALYSE-FLASH: Kepler Cheuvreux senkt Klöckner & Co auf 'Hold' - Ziel 12,50 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat Klöckner & Co nach Zahlen zum zweiten Quartal von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 14,50 auf 12,50 Euro gesenkt. Der Stahlhändler verliere an Fahrt, schrieb Analyst Rochus Brauneiser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unter anderem angesichts steigender Betriebskosten erscheine das Risiko/Rendite-Profil der Aktien nunmehr weniger attraktiv./la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

