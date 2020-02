ANALYSE-FLASH: Lampe senkt Delivery Hero auf 'Halten' trotz Zielanhebung

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das Bankhaus Lampe hat Delivery Hero nach einer zuletzt starken Kursentwicklung von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, wenngleich das Kursziel von 52 auf 80 Euro angehoben wurde. Enttäuschende Zielsetzungen für 2020 stünden in Zusammenhang mit schärferem Wettbewerb, schrieb Analyst Christoph Bast in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach dem Verkauf der deutschen Aktivitäten und einer Übernahme des Lieferdienstes Woowa Südkorea seien die zwei größten Kurstreiber nun quasi vom Tisch. Er habe dies nun im Kursziel berücksichtigt./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2020 / 17:06 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2020 / 07:01 / CET