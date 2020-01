ANALYSE-FLASH: Lampe senkt Pfeiffer Vacuum auf 'Halten' - Ziel 145 Euro

DÜSSELDORF (dpa-AFX Broker) - Das Bankhaus Lampe hat Pfeiffer Vacuum von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, wenngleich das Kursziel auf 145 Euro belassen wurde. Der aktuelle Aktienkurs spiegele inzwischen gut die Erholung in den größten Endmärkten des Vakuumpumpen-Herstellers wider, schrieb Analyst Karsten Iltgen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Um weiter positiv auf die Aktie zu blicken, müssten nun die Margen deutlich stärker werden./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2020 / 08:41 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2020 / 08:45 / CET

