ANALYSE-FLASH: Lampe senkt Ziel für Leoni auf 2 Euro - 'Verkaufen'

DÜSSELDORF (dpa-AFX Broker) - Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat das Kursziel für Leoni von 8 auf 2 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Zulieferer stehe wegen der Corona-bedingten Schwäche der Autoindustrie doch wieder vor einem schwierigen Jahr, schrieb Analyst Christian Ludwig in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Restrukturierung sei nun in Gefahr. Es sei kaum vorstellbar, dass der Kabel- und Bordnetzespezialist ohne Staatshilfe auskomme./tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2020 / 08:47 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2020 / 08:51 / CET