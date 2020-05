ANALYSE-FLASH: Mainfirst senkt Hella auf 'Hold' - Ziel 36 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Mainfirst hat Hella von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 38 auf 36 Euro gesenkt. Die Änderungen reflektierten seine reduzierten Schätzungen für den Beleuchtungshersteller, schrieb Analyst Alexander Wahl in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der ungünstigen Rahmenbedingungen sei die Aktie in den kommenden beiden Quartalen kein Kauf./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2020 / 11:35 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX