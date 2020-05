ANALYSE-FLASH: Mainfirst startet BMW mit 'Buy' - Ziel 70 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Mainfirst hat BMW mit "Buy" und einem Kursziel von 70 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Autobauer steche in puncto Bilanzqualität, Kohlendioxidziele und Nachfrageentwicklung in der zweiten Jahreshälfte und 2021 positiv hervor, schrieb Analyst Alexander Wahl in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Innerhalb des Autosektors sei BMW daher das defensivste Investment./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2020 / 11:35 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX