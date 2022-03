ANALYSE-FLASH: Metzler hebt Ziel für Rheinmetall auf 255 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Bankhaus Metzler hat das Kursziel für Rheinmetall von 210 auf 255 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. "Da geht noch mehr", schrieb Analyst Alexander Neuberger in einer am Montag vorliegenden Studie. Deutschlands stärkere Rolle in der europäischen Sicherheitsarchitektur zusammen mit ersten Aufträgen aus dem 100-Milliarden-Paket der Bundesregierung für die Bundeswehr erhöhten die Chance auf ein mehr als verdoppeltes Rüstungsgeschäft des Rheinmetall-Konzerns bis etwa Mitte der Dekade, so der Experte./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2022 / 07:58 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2022 / 07:58 / CEST