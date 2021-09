ANALYSE-FLASH: Metzler senkt Bechtle auf 'Hold' - Ziel 62 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Bankhaus Metzler hat Bechtle von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Probleme in den Lieferketten schienen sich zunehmend stärker auf das Wachstum des IT-Dienstleisters auszuwirken, schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Nachfrage bleibe hoch, doch sie zu bedienen und damit auch die Wachstumserwartungen zu erfüllen sei inzwischen ein Problem. Das Kursziel passte der Analyst mit Blick auf den vollzogenen Aktiensplit im Verhältnis 3:1 auf 62 Euro an./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2021 / 08:02 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2021 / 08:02 / CEST

