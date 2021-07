ANALYSE-FLASH: Metzler senkt Klöckner & Co auf 'Hold' - Ziel hoch auf 13 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Bankhaus Metzler hat Klöckner & Co von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 10 auf 13 Euro angehoben. Der jüngste Anstieg der Stahlpreise habe selbst seine optimistischsten Annahmen übertroffen, schrieb Analyst David Varga in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es handele sich um eine "neue Ära des Stahls", die laufende Dekade dürfte für Europas Stahlherstellers besser verlaufen als die vergangene. Beim Duisburger Stahlhändler könnten die Markterwartungen allerdings bereits dicht am Gewinnpotenzial des Unternehmens liegen./bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2021 / 07:56 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2021 / 07:56 / CEST

