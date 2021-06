ANALYSE-FLASH: Metzler senkt Shop Apotheke auf 'Hold' - Ziel 155 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Bankhaus Metzler hat Shop Apotheke von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 158 auf 155 Euro gesenkt. Die Einführung des elektronischen Rezepts könnte holpriger verlaufen als erwartet, schrieb Analyst Tom Diedrich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In den zurückliegenden Monaten habe sich die Aktie außerdem besser geschlagen als die Konkurrenz. Der Spielraum nach oben sei nun begrenzt./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2021 / 07:55 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2021 / 07:55 / CEST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX