ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley belässt Apple auf 'Overweight' - Ziel 368 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Apple nach der Umsatzwarnung für das laufende Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 368 US-Dollar belassen. Analystin Kathryn Huberty ließ ihre Umsatzschätzungen für das Gesamtjahr und 2021 in einer am Dienstag vorliegenden Studie aber größtenteils unverändert. Der Computerkonzern dürfte Kursrückschläge für "aggressive Aktienrückkäufe" nutzen, so die Expertin./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2020 / 03:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

