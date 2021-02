ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley belässt Swiss Re auf 'Equal-weight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Swiss Re nach Jahreszahlen auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 102 Franken belassen. Insgesamt hätten die Resultate des Rückversicherers wegen der Auswirkungen von Corona und Sondereffekten enttäuscht, schrieb Analyst Emanuele Musio in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mut machten aber die Fortschritte bei der Schaden-Kosten-Quote im Direktgeschäft mit großen Unternehmen sowie der starke Fokus auf eine Verringerung des Engagements im Unfallversicherungsgeschäft./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2021 / 07:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

