ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt Compugroup auf 'Equal-weight' - Ziel gesenkt

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Compugroup von "Underweight" auf "Equal-weight" hochgestuft, das Kursziel aber von 70,50 auf 59,00 Euro gesenkt. Analyst Adam Wood verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie zu Aktien aus der europäischen Software-Branche auf die deutlichen Verluste seit Jahresbeginn. Grund seien steigende Zinsen, die zu Bewertungsanpassungen geführt hätten. Er beschäftigt sich daher mit Blick auf eine Rückkehr der Risikobereitschaft der Anleger nun mit Aktien, die als sichere Häfen gelten dürften als auch mit Wachstumstiteln. Compugroup ist nach dem Kurseinbruch ihm zufolge nun relativ fair bewertet./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2022 / 00:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

