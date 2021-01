ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt Ziel für Barclays - 'Equal-weight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Barclays von 145 auf 160 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Auf dem Höhepunkt der zyklischen Erholung sei für die britischen Banken eine erneute Fokussierung auf die Kosten vonnöten, um ihre Kapitalkosten zu decken, schrieb Analyst Alvaro Serrano in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2021 / 04:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

