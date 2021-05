ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt Ziel für HeidelbergCement an - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für HeidelbergCement nach Quartalszahlen von 80 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Profitabilitätsausblick des Baustoffkonzerns sei höher als erwartet, schrieb Analystin Cedar Ekblom in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2021 / 21:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

