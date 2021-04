ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt Ziel für LafargeHolcim - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für LafargeHolcim nach dem unerwartet profitablen ersten Quartal von 65 auf 69 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Cedar Ekblom passte ihre Schätzungen für den Baustoffkonzern in einer am Montag vorliegenden Studie entsprechend an./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2021 / 16:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX