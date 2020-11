ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley nimmt ProSieben mit 'Underweight' wieder auf

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat ProSiebenSat.1 mit "Underweight" und einem Kursziel von 7,50 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Das Kerngeschäft der Senderkette sei weiterhin großen strukturellen Herausforderungen ausgesetzt, schrieb Analyst Omar Sheikh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Besser entwickelten sich dagegen die anderen Geschäftsfelder./mf/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2020 / 04:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

