ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley senkt Airbus auf 'Equal-weight' - Ziel 73 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Airbus von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft und das Kursziel von 90 auf 73 Euro gesenkt. Eine mittelfristig schwächere Nachfrage der Fluggesellschaften werde geringere Auslieferungszahlen zur Folge haben, begründete Analyst Andrew Humphrey in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die gestrichene Kaufempfehlung. Sinkende Auslieferungszahlen im kommenden Jahr dürften den Aktienkurs belasten. Auf lange Sicht sei der Flugzeugbauer jedoch ein Gewinner in einer Wachstumsbranche./bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2020 / 23:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX