ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley senkt Wirecard auf 'Equal-weight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Wirecard nach den Ergebnissen der KPMG-Bilanzsonderprüfung von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft. Das Kursziel für die Aktien des Bezahldienstleisters strich Analyst Adam Wood in seiner am Montag vorliegenden Studie. Der Bericht habe keine eindeutigen Resultate geliefert. Daher sowie wegen der Verschiebung der Bilanzvorlage für 2019 habe er keine Grundlage für verlässliche Prognosen, begründete der Experte die Zielstreichung./mis/ag

