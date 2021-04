ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley senkt Ziel für Hella auf 42 Euro - 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Hella von 44 auf 42 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der starken fundamentalen Lage der Autozulieferer stünden hohe Bewertungen entgegen, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Das Chance/Risiko-Verhältnis sei nun eher negativ./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2021 / 03:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

