ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley startet Sartorius Stedim Bio mit 'Equal-weight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Bewertung der Papiere von Sartorius Stedim Biotech beim Kursziel von 445 Euro mit "Equal-weight" aufgenommen. Sowohl der Mutterkonzern Sartorius als auch die Tochter profitierten vom Wachstum im attraktiven Bereich der Produktion von Biotech-Arznei, schrieb Analyst James Quigley in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach dem jüngsten Kursrückschlag mache der erwartete Rückgewinn einer gerechtfertigten Bewertungsprämie vor allem die Papiere des Mutterkonzerns attraktiv. Sartorius-Anteilsscheine stuft Quigley mit "Overweight" ein./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2022 / 03:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

