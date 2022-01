ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley startet Vitesco mit 'Underweight' - Ziel 40 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Bewertung der Papiere von Vitesco bei einem Kursziel von 40 Euro mit "Underweight" aufgenommen. Analystin Victoria Greer hält die Risiken beim Autozulieferer noch nicht für angemessen eingepreist. Sie erwartet in einer am Freitag vorliegenden Studie insbesondere weitere Anpassungen der Autohersteller an die aktuellen Emissionsziele./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2022 / 04:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

