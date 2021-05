ANALYSE-FLASH: NordLB hebt FMC auf 'Kaufen'- Ziel 75 Euro

HANNOVER (dpa-AFX) - Die NordLB hat FMC von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 56 auf 75 Euro angehoben. Die Übersterblichkeit von Dialysepatienten im Zuge der Pandemie dürfte im zweiten Quartal ihren Höhepunkt erreichen, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit rückten wieder die Wachstumschancen in den Fokus./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2021 / 10:58 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2021 / 11:12 / MESZ