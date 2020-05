ANALYSE-FLASH: NordLB hebt Ziel für Traton auf 12,50 Euro - 'Halten'

HANNOVER (dpa-AFX) - Die NordLB hat das Kursziel für Traton nach Zahlen zum ersten Quartal von 11,00 auf 12,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Die Entwicklung bei dem Lkw- und Bushersteller sei zwar - wie gegenwärtig bei fast allen Unternehmen massiv von der Corona-Pandemie geprägt, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Montag vorliegenden Studie. Immerhin aber laufe die Produktion in den Werken sukzessive wieder an./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2020 / 11:20 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2020 / 11:24 / MESZ

Lkw- und Bushersteller