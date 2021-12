ANALYSE-FLASH: NordLB hebt Ziel für Volkswagen-Vorzüge auf 250 Euro - 'Kaufen'

HANNOVER (dpa-AFX) - Die NordLB hat das Kursziel für die Volkswagen-Vorzugsaktie von 240 auf 250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Sollte der Autokonzern tatsächlich dringend Geld für die Finanzierung der Elektromobilität benötigen, gäbe es plausiblere Verkaufsoptionen als die immer wieder ins Spiel gebrachte Porsche AG, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er nannte in diesem Zusammenhang die Lkw-Sparte Traton oder die "überflüssigen Managementspielzeuge" Lamborghini, Ducati und Bugatti-Rimac. Mit Blick auf das gegenwärtige Kursniveau betrachtet Schwope die VW-Vorzüge als klaren Kauf./edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.12.2021 / 10:47 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.12.2021 / 11:01 / MEZ