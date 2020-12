ANALYSE-FLASH: NordLB senkt Fraport auf 'Verkaufen' - Ziel 40 Euro

HANNOVER (dpa-AFX Broker) - Die NordLB hat Fraport von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, das Kursziel aber von 31,50 auf 40,00 Euro angehoben. Die zuletzt äußerst positive Aktienentwicklung des Flughafenbetreibers preise die Verfügbarkeit von Impfstoffen und eine schnelle Geschäftserholung ein, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das eingepreiste Szenario sei aber zu optimistisch. Es dürfte noch Monate dauern, bis die Wirkung von Impfstoffen in den Infektionszahlen sichtbar werde./mf/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2020 / 08:59 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2020 / 09:24 / MEZ

