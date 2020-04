ANALYSE-FLASH: NordLB senkt Ziel für Klöckner & Co auf 4,50 Euro - 'Kaufen'

HANNOVER (dpa-AFX Broker) - Die NordLB hat das Kursziel für Klöckner & Co nach einer wegen Covid-19 gestrichenen Jahresprognose von 7,50 auf 4,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Mit seiner Ausrichtung auf profitable Nischenprodukte und den Digitalisierungsinitiativen sprach Analyst Holger Fechner dem Stahlhändler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie trotzdem deutliches Wachstumspotenzial zu. Auf dem derzeit niedrigen Kursniveau bietet das Unternehmen nach Einschätzung des Experten mehr Chancen als Risiken. Das Kursziel reduzierte er marktbedingt./kro/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2020 / 15:44 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2020 / 15:47 / MESZ

