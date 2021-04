ANALYSE-FLASH: Oddo BHF hebt Grammer auf 'Outperform' - Ziel 33 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Grammer nach Zahlen von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 15 auf 33 Euro mehr als verdoppelt. Der Ausblick des Autozulieferers sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Harald Eggeling in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der operative Gewinn (Ebit) in diesem Jahr dürfte die Erwartungen übertreffen./mf/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2021 / 16:53 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2021 / 08:08 / MEZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX