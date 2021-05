ANALYSE-FLASH: Oddo BHF senkt Alstria Office auf 'Neutral' - Ziel 15,50 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Alstria Office nach Quartalszahlen von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 16,50 auf 15,50 Euro gesenkt. Die Resultate des Immobilienkonzerns hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Manuel Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In Erwartung eines weniger dynamischen Büroimmobilienmarktes habe er jedoch seine Wachstumsprognosen für das operative Ergebnis (FFO I) der Jahre 2021 bis 2023 reduziert. Zudem biete das reduzierte Kursziel kaum noch Aufwärtspotenzial für die Aktie./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2021 / 20:45 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2021 / 07:39 / MEZ