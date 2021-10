ANALYSE-FLASH: Oddo BHF senkt Teamviewer auf 'Neutral' - Ziel nur noch 21 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Teamviewer nach einer Gewinnwarnung von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 45 auf 21 Euro gesenkt. Eine Zielsenkung für das laufende Jahr sei zwar erwartet worden, das bekanntgegebene Ausmaß sei aber schlimmer als gedacht, schrieb Analyst Florian Treisch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den wirklichen Schock sieht er aber in mittelfristigen Aussagen des Herstellers von Fernwartungslösungen. Damit werde der Kern der Anlagestory in Frage gestellt./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2021 / 08:04 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2021 / 08:10 / MEZ

