ANALYSE-FLASH: Oddo BHF startet Siemens Energy mit 'Buy' - Ziel 28 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Oddo BHF hat die Bewertung der Papiere von Siemens Energy bei einem Kursziel von 28 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Aktien der Siemens-Abspaltung seien zwar recht schwankungsanfällig, böten aber ein hohes Wertpotenzial, schrieb Analyst Alfred Glaser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insbesondere der Geschäftsbereich "Gas and Power" mit den Turbinen, Kraftwerken und der Stromübertragung sei deutlich unterbewertet./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2020 / 17:26 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2020 / 17:36 / MEZ