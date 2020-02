ANALYSE-FLASH: Pareto belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 84 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Analysehaus Pareto Securities hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Die Ergebnisse für 2019 seien weitgehend erwartungsgemäß gewesen, schrieb Analyst Dennis Berzhanin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick für 2020 sei aber schwach./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben