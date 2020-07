ANALYSE-FLASH: Pareto hebt Ziel für Daimler auf 37 Euro - 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Pareto Securities hat das Kursziel für Daimler nach Eckdaten zum zweiten Quartal von 30 auf 37 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Die Kennziffern seien weitaus besser gewesen als erwartet gewesen, schrieb Analyst Tim Schuldt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vor allem sei der Verlust deutlich geringer ausgefallen als angenommen. Die größte positive Überraschung des schwäbischen Autobauers sei allerdings der positive Free Cashflow./bek/edh

