ANALYSE-FLASH: RBC belässt Boohoo auf 'Outperform' - Ziel 330 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boohoo nach Zahlen und einer Gewinnwarnung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 330 Pence belassen. Nach den reduzierten Gewinnaussichten des Online-Modehändlers notiere die Aktie wohl mittlerweile mehr als 70 Prozent unter ihrem historischen Durchschnitt, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vor einer Aufwertung des Papiers müssten die Briten aber erst einmal mit Wachstum in Vorlage gehen./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2021 / 05:17 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2021 / 05:27 / ET

