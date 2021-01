ANALYSE-FLASH: RBC belässt Commerzbank auf 'Sector Perform' - Ziel 6,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Commerzbank nach den vorgestellten Eckpunkte des Umstrukturierungsprogramms auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 6,50 Euro belassen. Die angestrebte Verbesserung der Renditen durch Kostensenkungen erreichen zu wollen statt auf Ertragswachstum zu setzen, sei positiv, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Der Plan sei zwar längerfristiger angelegt als der vorherige, aber die geplante Kostensenkung um 20 Prozent sei wesentlich./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2021 / 10:19 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2021 / 10:24 / ET

