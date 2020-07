ANALYSE-FLASH: RBC belässt Deutsche Börse auf 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 141 Euro belassen. Die Kennziffern des Börsenbetreibers seien solide und im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Ben Bathurst in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung./edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2020 / 14:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2020 / 15:09 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

