ANALYSE-FLASH: RBC belässt DWS auf 'Outperform' - Ziel 43 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat DWS angesichts unbestätigter Medienberichte über Untersuchungen der US-Börsenaufsicht und der deutschen Bafin im Zusammenhang mit womöglich falsch ausgewiesenen Nachhaltigkeitskriterien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Spezifische Details dazu fehlten derzeit und die Palette möglicher Ergebnisse sei breit, schrieb Analyst Mandeep Jagpal in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es sei daher schwierig, Belastungen für die Fondsgesellschaft durch mögliche Untersuchungen zu bewerten. Der deutliche Kursrutsch im Zuge der jüngsten Meldungen könnte Anlegern aber eine Kaufgelegenheit bieten./ajx/bek

