ANALYSE-FLASH: RBC belässt Gea Group auf 'Sector Perform' - Ziel 22 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Gea Group nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Der Maschinen- und Anlagenbauer habe mit seinem "exzellenten Zahlenwerk" zum ersten Quartal weit über dem Konsens gelegen, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer ersten Reaktion am Freitag. Zudem verwies Kuenne darauf, dass das Management sehr zuversichtlich sei, die selbstgesteckten Jahresziele zu erreichen./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2020 / 02:30 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2020 / 02:41 / ET

