ANALYSE-FLASH: RBC belässt Inditex nach Zahlen auf 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Das erste Geschäftsquartal des Modekonzerns sei etwas besser ausgefallen, als er erwartet habe, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bruttomargen seien besser als gedacht gewesen und das zweite Geschäftsquartal sei solide angelaufen./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2021 / 02:16 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2021 / 02:20 / ET