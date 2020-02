ANALYSE-FLASH: RBC belässt Munich Re auf 'Outperform' - Ziel 290 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Ein schwaches viertes Quartal des Rückversicherer könnte dessen Ziele für das Jahr 2020 noch unsicherer machen, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sehr hohe Großschäden hätten dazu geführt, dass die Erwartungen an das Quartal verfehlt worden seien. Allerdings setze sich das starke Dividendenwachstum fort./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2020 / 02:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2020 / 02:19 / ET

