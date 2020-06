ANALYSE-FLASH: RBC belässt Regeneron Pharmaceuticals auf 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Regeneron Pharmaceuticals nach dem Start einer klinischen Studie zur Bekämpfung von Covid-19 auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 524 US-Dollar belassen. Der Studienstart sei mit Spannung erwartet worden und könnte den Markt in Aufregung versetzen, schrieb Analyst Kennen Mackay in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit Blick auf den von Regeneron verfolgten Ansatz über einen Antikörper-Cocktail. Die Amerikaner seien auf dem Gebiet der Antikörper-Entwicklung führend, allerdings sei auch der Konkurrenzdruck stark und dürfte sogar noch weiter zunehmen./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2020 / 09:45 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2020 / 09:45 / ET