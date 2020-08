ANALYSE-FLASH: RBC belässt Schneider Electric auf 'Outperform' - Ziel 95 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat Schneider Electric nach der angekündigten Übernahme des Visualisierungssoftware-Spezialisten Osisoft durch die britische Tochter Aveva auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Zukauf sei ein logischer Schritt und werde das Wachstums- und Margenprofil der Franzosen verbessern, schrieb Analyst Wasi Rizvi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Kaufpreis entspreche dem, was Medien vorab berichtet hätten./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2020 / 03:31 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2020 / 03:40 / ET

