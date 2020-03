ANALYSE-FLASH: RBC belässt Shell B auf 'Outperform' - Ziel 1700 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Shell B auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Die angekündigten Investitionskürzungen seien wie von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bilanz des Ölkonzerns sei stark genug, um in dem derzeit schwierigen Umfeld auch ohne eine größere Dividendenkappung "überleben" zu können./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2020 / 03:29 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2020 / 03:34 / ET

